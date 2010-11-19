Из-за увеличения акцизного сбора может подорожать бензин

Увеличение акцизного сбора с 2011 года на бензины моторные на 37,9% - с 132 евро до 182 евро за тонну, предусмотренное новым Налоговым кодексом, может привести к подорожанию бензина в рознице на 50 коп. за литр.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН, комментируя новый Налоговый кодекс.

«Акцизный сбор является налогом на потребителя, поэтому, безусловно, именно потребитель и почувствует его в стоимости топлива», - пояснил С.КУЮН.

По его словам, рост стоимости бензина зависит от конъюнктуры рынка. «Например, если цены на нефть будут падать, возможно, мы подорожания и не почувствуем. А вот сегодня, если добавить к цене (на тонну бензина) эти 50 евро, можно к сегодняшней цене добавлять 50 копеек за литр», - добавил он.

Кроме того, по его словам, повышение акциза больно ударит по украинскому рынку топлива. «Потребитель и так достаточно сильно ослаблен кризисом и платежеспособность остается низкой. Поэтому любой фактор, который ведет к удорожанию топлива, означает, что потребление будет сокращаться, а значит, будут падать продажи», - добавил эксперт.

Также С.КУЮН отметил, что повышение акциза отразится и на качестве бензина. «Стимулов производить различного рода контрафактный бензин появляется еще больше. Поэтому потребителю стоит приготовиться не только к тому, что топливо подорожает, а и к тому, что качество его может ухудшится», - отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается и директор компании «Параллель» Дмитрий КУЛИК.

По его оценке, при стабильной рыночной конъюнктуре повышение размера акциза с января 2011 года на бензин с 132 евро до 182 евро за тонну приведет к подорожанию бензина А-95 на 48 коп. на литре к текущему уровню цен.

Кроме того, за этим может последовать сокращение рынка высокооктанового топлива на 2%.

По его мнению, повышение акциза в Украине было неизбежным, так как этот сбор оставался одним из самых низких среди соседних стран. «Мы все равно к этому, рано или поздно, придем - хотелось бы попозже, но есть государственные задачи», - сказал Д.КУЛИК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада утвердила повышение акцизного сбора на моторные бензины с 1 января 2011 г. на 37,9% – со 132 евро до 182 евро за тонну. Данная норма содержится в принятой парламентом статье 215 «Подакцизные товары и ставки налога» раздела 6 Налогового кодекса. Также парламент утвердил повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% повышен с 65 евро за тонну до 90 евро за тонну (на 38,5%), от 0,035% до 0,2% – с 50 евро за тонну до 69 евро за тонну (на 38%), от 0,005% до 0,035% – с 45 евро за тонну до 62 евро за тонну (на 37,8%), менее 0,005% – с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну.

Кроме того, парламент увеличил акциз на печное топливо с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну (на 40%). Акциз на бензины авиационные повышен с 20 евро за тонну до 28 евро за тонну (на 40%,)

Повышение акцизного сбора на бензин должно компенсировать ликвидацию транспортного сбора с 1 января 2011 г.

В последний раз ставка акцизного сбора на бензин поднималась в мае 2010 г. Тогда Верховная Рада подняла налог на 20% – со 110 до 132 евро за тонну.