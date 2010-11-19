Янукович берет здоровье под личный контроль

Сегодня Президент Украины подписал поручение о реформировании системы здравоохранения, направленное на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан.

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

По ее словам, в поручении стоят конкретные задачи, которые нужно решать для того, чтобы фактически уже начавшаяся реформа системы здравоохранения приобретала практические, вполне конкретные рамки, и четкие сроки выполнения этих ответственных задач.

Глава государства поручил до 10 декабря 2010 года доработать и представить Президенту Украины законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении».

«Этот законопроект должен закладывать основы необходимости разделения всех медицинских услуг и медицинских учреждений на три уровня, новые принципы организации медицинской помощи по госпитальным округам, закладывать новые принципы финансирования учреждений медицинского характера, которые повысят заинтересованность врачей в предоставлении хорошей услуги, повысят доступность медицинской услуги и заложат основы того, как проверять качество этой услуги”, – отметила Ирина Акимова.

Первый заместитель главы АП отметила, что поручение устанавливает конкретные сроки проведения инвентаризации состояния медицинских учреждений.

В отдельный пункт поручения вынесена подготовка планов по созданию госпитальных округов.

Ирина Акимова также обратила внимание, что тема финансирования медицины уже заложена в новом Бюджетном кодексе Украины – изменяются принципы финансирования. “Реформа системы здравоохранения означает, что медицинское учреждение станет более самостоятельной организацией”, – отметила она.

Еще один пункт в поручении Главы государства - перемены в системе медицинского образования, то есть в программы медицинских вузов будут внесены изменения. По словам Акимовой, предложения по этим изменениям должны быть внесены до конца года.

Кроме того, необходимо учесть в образовательных программах подготовку специалистов по управлению сферой медицины.

“Еще один акцент в поручении, который делается в реформе медицинского образования, – учет международного опыта... Мы должны вводить в систему наших образовательных программ международные медицинские стандарты”, – подчеркнула Акимова.

Вторая часть президентского поручения касается Национального проекта перинатальной медицины. В частности, Виктор Янукович поручил до конца текущего года полностью провести инвентаризацию материально-технического обеспечения перинатальных центров по всей территории Украины; обеспечить внесение изменений в государственную программу “Репродуктивное здоровье нации”.

Ирина Акимова подчеркнула, что реформа сферы здравоохранения будет проходить поэтапно. В ней конкретно прописаны все сроки и даты, когда нужно завершить запланированные ранее работы по оборудованию, ремонту тех или иных медицинских помещений.

Президент также поручил в рамках Комитета по экономическим реформам вести постоянный мониторинг процесса внедрения реформы здравоохранения и Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства», сообщила первый заместитель главы АП.

“Это означает, что реформа сферы здравоохранения и реализация этого национального проекта находится ежедневно, еженедельно и ежемесячно на личном контроле главы государства”, – подчеркнула Акимова.