По покупательной способности украинцы - на предпоследнем месте в Европе

Мировой финансовый кризис до сих пор влияет на покупательную способность европейцев. После вычета налогов и социальных отчислений статистики выяснили, что в среднем по Европе годовой заработок составляет 11 тысяч 945 евро. Такие результаты нового рыночного исследования от социологической компании "Gfk"

Как сообщает Немецкая волна, несмотря на кризис, конъюнктура в сравнении с прошлогодними показателями улучшилась и выросла больше чем на 2 процента. Единственным исключением стала Швеция, где ВВП вырос в сравнении с 2009-м заметнее. В свою очередь в балтийских странах, наиболее пострадавших от кризиса, наблюдается падение покупательных способностей своих граждан. Лучше всех удар приняли эстонцы. Там покупательная сила равняется в среднем 4938 евро. Такие результаты нового рыночного исследования от социологической компании "Gfk"

Лидеры в списке - Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, Дания, Австрия, Норвегия, Франция и Германия. Среди самых бедных стран оказались бывшие страны Югославии, а также Молдова, Беларусь и Украина на предпоследнем месте. Жители этих стран имеют в среднем меньше трети от покупательной силы более зажиточных европейцев. Исключением стали лишь Хорватия и Словения. Со свыше 10 тысячами евро на душу населения Словения обогнала по этому показателю старого члена ЕС - Португалию.

Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания - страны, которые оказались в трудном финансовом положении, и которых ждут значительные сокращения государственного бюджета, разместились на средних позициях нового исследования. Вместе с тем, покупательные способности граждан этих стран испытали минимум колебаний в сравнении с минувшим годом и остались весьма стабильными. В то же время Турция, которая быстро преодолела наихудшие последствия финансового кризиса, даже улучшила свои показатели.

Исследование проводилось в 42 европейских странах.