МИД не советует украинцам ехать в Доминиканскую Республику
10:42, 18 ноября 2010Общество
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До конца этого года
МИД Украины рекомендует туристам воздержаться от посещения Доминиканской Республики до конца этого года в связи с тем, что в этой стране был зарегистрирован случай заболевания холерой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации Посольства Украины в Республике Куба, 16 ноября был зарегистрирован первый случай заболевания холерой в Доминиканской Республике.
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