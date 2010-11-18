МИД не советует украинцам ехать в Доминиканскую Республику

10:42, 18 ноября 2010
Общество
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До конца этого года

 МИД Украины рекомендует туристам воздержаться от посещения Доминиканской Республики до конца этого года в связи с тем, что в этой стране был зарегистрирован случай заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации Посольства Украины в Республике Куба, 16 ноября был зарегистрирован первый случай заболевания холерой в Доминиканской Республике.

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