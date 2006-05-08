Огонь уничтожил часть рынка ”Таврия”

В центре Симферополя дотла выгорела часть рынка "Таврия".

Как сообщает «5 канал», огонь уничтожил торговые точки на площади почти 1300 квадратных метров. Около 200 предпринимателей понесли значительные убытки – ущерб они оценивают в сумму 10 миллионов долларов. По словам очевидцев, возгорание произошло в 4.30. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Правоохранители не исключают возможности поджога.