«Борисполь» обещает разрулить ситуацию с задержанными рейсами

Задержанные рейсы из/в аэропорта «Борисполь» будут осуществлены в течение ближайших суток. Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Согласно сообщению, 17 ноября Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. 16 ноября на территории Бориспольского района наблюдались неблагоприятные погодные условия - густой туман. Учитывая это, ряд авиакомпаний приняли решение о невозможности выполнения рейсов при таких погодных условиях. Рейсы этих авиакомпаний будут осуществлены в течение ближайших суток.

Как поясняют в аэропорту, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Борисполь» сертифицирована по третьей «А» категории Международной организации гражданской авиации (IКAO) и может принимать и отправлять воздушные суда в условиях ограниченной видимости. В то же время, воздушные суда, которые заходят на посадку в условиях плохой видимости, и экипажи этих судов также должны иметь сертификат соответствующей категории IКAO.

Как отмечают в аэропорту, все службы аэропорта «Борисполь» продемонстрировали четкую, слаженную работу в режиме прием / отправка воздушных судов в условиях ограниченной видимости. По предварительным метеорологическим данным, туман должна отступить во второй половине дня 17 ноября.

По данным «Борисполя», были задержаны ряд международных и внутренних рейсов.

В частности, рейсы в Днепропетровск, Луганск прилетели с задержкой, задерживается вылет самолетов в Симферополь, Одессу, Днепропетровск. Рейсы из Одессы, Днепропетровска, Симферополя, Львова прилетят с задержкой. Отменен один рейс из Одессы. В то же время, задерживаются международные рейсы из Москвы, Вильнюса, Риги, Торонто, Копенгагена, Варшавы. Ряд утренних международных рейсов улетели из «Борисполя» с опозданием.