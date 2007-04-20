Президент поручил Кабмину встретить 9 Мая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Об этом говорится в Указе “О праздновании 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.”, размещенном на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и утвердить его персональный состав.

Также Кабмину вместе с Киевской городской государственной администрацией поручено обеспечить организацию и проведение 9 мая 2007 года общегосударственных праздничных мероприятий в столице Украины городе-герое Киеве.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны обеспечить проведение в городах, других населенных пунктах праздничных мероприятий в честь Победы, в частности возложение венков и цветов к мемориалам павшим воинам и жертвам нацизма, торжественных собраний общественности, встреч руководителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с ветеранами Великой Отечественной войны.

Также Президент поручил местным руководителям усилить внимание к повседневным нуждам ветеранов войны, улучшению их медицинского, социально-бытового обслуживания, способствовать в ведении подсобного хозяйства; изыскать возможности предоставления ветеранам войны и вдовам погибших воинов материальной помощи и вручения памятных подарков; организовать посещение инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, которые находятся в госпиталях, больницах, интернатных заведениях системы социальной защиты населения; осуществить мероприятия по вручению ветеранам войны государственных наград Украины; обеспечить благоустройство военных захоронений, ремонт и восстановление памятников и мемориалов.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины Президент обязал обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организовать показ тематических художественных и документальных фильмов.