Азаров: Киев скоро должен превратиться в европейскую столицу

Киев в течение короткого времени должен превратиться в европейскую столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, представляя нового председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА депутатам Киевского городского совета и сотрудникам КГГА.

«Мы с вами должны действительно за очень короткий отрезок времени превратить Киев в столицу европейского государства. Это вовсе не какое-то красивое сравнение или какой-то образ – это наша с вами задача, к которой мы будем шаг за шагом приближаться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что в Киеве чрезвычайно много проблем, которые необходимо решать. При этом он назвал первоочередной задачей для Киева принятие генерального плана развития.

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость принятия программы развития города.

«И будем шаг за шагом добиваться решения поставленной задачи. А в том, что мы задачи с вами будем решать, наверное, вы успели уже за этот короткий срок убедиться», - сказал Н.АЗАРОВ.