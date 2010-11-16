Автомобиль от Приватбанка получила студентка из Киева

«ПриватБанк» выпустил 10-миллионную кредитную карточку.

Об этом заявил председатель правления «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, юбилейная карточка – это miniкредитная карта «ПриватБанка» и MasterCard.

Ее обладательницей стала студентка из Киева Алла БАЛЬВА. Обладателю юбилейной карточки был вручен приз – автомобиль.

По словам А.ДУБИЛЕТА, отличием miniкредитки от других кредитных карточек является то, что она предназначена исключительно для безналичных расчетов, по ней невозможно получить наличные через банкомат.

А.ДУБИЛЕТ также отметил, что в планах «ПриватБанка» на 2011 год - эмиссия трех миллионов кредитных карт, прирост общего лимита до 25 млрд. грн., а также выпуск 200 тыс. новых кредитных miniкарт с брендом MasterCard.

По состоянию на ноябрь 2010 года, общая эмиссия платежных карт «ПриватБанка» составляет 19,62 млн. штук, 51% из которых (10 млн. штук) – это кредитные карты, общий лимит по которым составляет 21,25 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

ПАО КБ «ПриватБанк» за январь-сентябрь 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличило чистую прибыль почти в два раза – до 993 млн. грн.