На сигаретах появятся страшные фото

В США на сигаретных пачках до 2012-го года появятся новые предупредительные этикетки, на которых рядом со словесными предупреждениями будут еще и пугающие фотоснимки.

Как передает Deutsche Welle, Американское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) представило 36 вариантов новых этикеток, которые должны нагонять страх на курильщика. На некоторых этикетках изображены, в частности, черные легкие курильщика, человек, больной на рак горла, слабый младенец в инкубаторе и тому подобное.

В сравнении с новыми этикетками нынешние надписи, которые предупреждают об опасности курение, кажутся милыми советами. «Некоторые из этих фотографий являются очень тяжелыми для пересмотра. В этом и заключается задача этой кампании», - объясняет комиссар FDA Маргарет ГАМБУРГ.

Производители сигарет будут обязаны разместить такие снимки не только на сигаретных пачках, но и на 20 процентах рекламного пространства табачной продукции.

США в 1960-х годах была первой страной, которая внедрила предупредительную маркировку на сигаретных пачках. Однако, невзирая на многолетнюю борьбу с курением, 46 миллионов взрослых американцев или же каждый пятый житель США, все еще курят. Похожая статистика и среди школьников высших классов – каждый пятый ученик на переменах затягивается сигаретным дымом. Тогда, как согласно статистике, ежегодно 440 тысяч американцев умирают из-за болезней, связанных с куренем, и других проблем.

Уже 37 стран мира используют визуальные предупреждения на сигаретах. В Канаде это помогло уменьшить армию курильщиков сразу на 20 процентов. Между тем, среди специалистов есть разногласия по поводу эффективности демонстрации этих страшных снимков. Многие из них считают, что формула: «Чем страшнее предупреждение, тем оно полезнее» приводит к противоположным результатам. Люди, по их мнению, склонны игнорировать такие «страшилки», как явно преувеличенные. Что же касается молодого поколения, на которое ориентируется новая кампания, то и здесь, среди опрошенных телеканалом ABC подростков преобладал пессимизм.

Чтобы обнаружить девять наилучших антитабачных изображений, FDA проведет опрос потребителей. А уже с октября 2012-го года производители сигарет и табачных изделий не смогут реализовывать свой товар, если он не будет снабжен подобными этикетками.