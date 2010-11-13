Вице-председательство в Комитете министров СЕ перешло к Украине

В ходе 1097-го заседания Комитета министров Совета Европы (КМ СЕ) 10 ноября 2010 состоялась передача председательства в КМ СЕ от Республики Македония Турецкой Республике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, наша страна будет следующей председательствовать в этом руководящем органе Совета Европы в период с мая по ноябрь 2011 года. Согласно правилам этой организации с 10 ноября должность вице-председателя Комитета министров СЕ перешла к Украине.

«Таким образом, начался важный этап в контексте председательства нашей страны в Комитете министров Совета Европы, который, в частности, предусматривает осуществление руководства работой КМ СЕ в случае отсутствия председателя», - говорится в сообщении.

На страну, представитель которой занимает должность вице-председателя, возлагается особая ответственность за обеспечение последовательности в вопросах деятельности КМ СЕ между текущим и следующим председательствами.

Также с ноября этого года начинается этап председательства Украины на заседаниях Комитета министров СЕ по контролю за исполнением решений Европейского суда по правам человека. Постоянный представитель Украины при Совете Европы будет председательствовать в этом формате Комитета министров СЕ с 10 ноября 2010 года до 11 мая 2011.

"Первое такое заседание состоится 30 ноября - 3 декабря 2010 года", - отметили в МИД Украины.

Соответственно, Украины возглавит процесс рассмотрения вопросов КМ СЕ в режиме устных прений принимаемых мер государствами-ответчиками по выполнению широкого спектра решений Европейского суда по правам человека в сложных делах, в которых Суд выявил структурные проблемы, приводящие к нарушению ими Европейской конвенции по правам человека в государствах.

"На протяжении указанного периода Украина также будет председательствовать при рассмотрении вопросов продвижения Интерлакенского процесса по реформе Европейского суда по правам человека. Обеспечение надлежащего уровня председательства Украины в Комитете министров Совета Европы является одной из приоритетных задач внешней политики нашего государства ", - сообщили в МИД Украины.