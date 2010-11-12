Цены на сахар осенью падают, но не в этом году

В октябре-ноябре цены на сахар повысились на 16–20% - до 7–7,2 тыс. грн./тонн, сообщает comments.ua.

Как отмечает издание, это противоречит тенденциям докризисных годов, когда в сезон сахароварения цены падали на 35–40%.

Причиной роста цен является увеличение цен на газ для промышленных потребителей и нехватка сырья. Если 2009 году производители сахара платили 258 дол. за тыс. кубометров газа, то в третьем квартале 2010 года - 328 дол. за тыс. кубометров. Следовательно, в структуре себестоимости сахара на газ приходится почти 35%.

Урожай сахарной свеклы в 2010 году оценивают в 14 млн. тонн, причем содержание сахара в ней очень низкое. Из-за нехватки сырья часть сахарных заводов, введенных в эксплуатацию осенью, проработали меньше месяца, что не может не отразиться в будущем на цене самого сахара.

По оценкам директора консалтинговой компании «ААА» Сергея НАЛИВКИ, в 2010/2011 маркетинговом году будет выпущено не более 1,4 млн. тонн свекольного сахара, а не 1,7 млн. тонн, как прогнозирует Национальная ассоциация сахаропроизводителей «Укрцукор».

Кроме того, рост цен на сахар в Украине провоцирует еще и стремление Минагрополитики отправить 100-300 тыс. тонн сахара в Россию. Если правительство договорится с россиянами о беспошлинном экспорте 100-130 тыс. тонн сахара, это может привести к повторению прошлогодней ситуации на отечественном рынке, вызвав резкий скачок цен в середине сезона.

Справка УНИАН. Внутреннее потребление сахара в Украине сейчас оценивается на уровне 1,8 млн. тонн. До «сахарного кризиса» этот показатель достигал 2–2,1 млн. тонн.