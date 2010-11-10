Нацсовет отказал ТРК „Киев” в продлении лицензии

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании отказал ГКП „ТРК „Киев” в продлении срока действия лицензии на вещание из-за беспрецедентного количества нарушений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В частности, докладчик по этому вопросу заместитель председателя Национального совета Лариса МУДРАК сообщила журналистам, что „Телерадиокомпания „Киев” имеет беспрецедентное количество нарушений. “Позиция Национального совета единодушна: столичный телеканал в таком виде, как сегодня, существовать не может, поэтому частота, на которой он вещал, будет выставлена на конкурс”, - подчеркнула она.

Член Национального мира Оксана ЕЛМАНОВА отметила, что такая единодушная позиция свидетельствует о беспристрастии регуляторного органа во время принятия решений. „Ни одна из телекомпаний не является для нас приоритетной и не имеет преимуществ. Мы пытаемся относиться ко всем равно. Только при условии одинаковых правил для всех участников рынка мы сможем достичь успешного развития и здоровой конкуренции”, - подчеркнула она.

Как сообщалось, заявление ГКП ТРК „Киев” о продления срока действия лицензии рассматривалось на нескольких заседаниях Национального совета. Регуляторный орган выслушал позицию представителей телеканала и городской власти относительно конструктивных изменений в деятельности ТРК „Киев”. Главными шагами на пути к преодолению кризиса на телеканале первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ, который присутствовал на заседании Национального совета, назвал пересмотр программной концепции, администрирования и менеджмента канала, и, безусловно, увеличение финансирования.

Однако, по мнению членов Национального совета, при том финансовом состоянии, которое досталось нынешнему руководству КГГА в наследство от предшественников, а это 1 млрд. 700 млн. грн. дефицита городского бюджета, надеяться на существенное улучшение материального состояния коммунального вещателя в ближайшее время не приходится.

„Ми рассматривали этот вопрос очень тщательным образом и пытались понять, каковы шансы у компании осуществлять столичное вещание на том уровне, которого требует статус этой телерадиоорганизации. У меня создалось приятное впечатление, что господин ПОПОВ понимает положение, в котором оказалась ТРК „Киев”, - отметила Л.МУДРАК. По ее словам, первый заместитель председателя КГГА согласился с аргументами Национального совета. Он заверил, что рабочая группа, в которую входят представители городской власти и телеканала, и дальше будет работать над устранением недостатков в деятельности столичного телеканала, ведь ТРК „Киев” будет вещать вплоть до объявления нового конкурса, в котором также сможет принять участие.

Первый заместитель председателя Национального совета Оксана ГОЛОВАТЕНКО сообщила, что вскоре Национальный совет начнет консультации с КГГА относительно проведения конкурса, условия которого будут непростыми. „Киевляне достойны того, чтобы видеть качественный продукт. Столичный телеканал несет большую ответственность, поэтому мы очень тщательно подойдем к выработке конкурсных условий. Киев – европейская столица, и у нас должен быть европейский канал: привлекательный и рейтинговый”, – сказала она.

В пресс-службе также отметили, что Национальный совет несколько раз откладывал рассмотрение заявления ГКП “ТРК “Киев” о продлении срока действия лицензии (срок действия закончился 28.10. 2010).

Последняя плановая проверка телерадиокомпании состоялась 8 сентября. Проверкой был зафиксирован целый ряд нарушений условий лицензии и действующего законодательства.

В целом к компании было применено 4 санкции: 3 предупреждения и взыскание штрафа, размер которого должен был быть определен постановлением Кабинета министров Украины.

Среди основных зафиксированных нарушений - несоблюдение условий лицензии в части программной концепции, в части объема собственных культурологических, просветительских и детских передач, нарушение рекламного законодательства, Закона Украины „О телевидении и радиовещании”. Также Национальным советом был зафиксирован факт безлицензионной деятельности ГКП „ТРК „Киев” в связи с осуществлением трансляции программ на территории Украины через спутник.