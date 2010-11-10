В консульство Польши за визой пришел парень с кастетом

Во Львове на входе в Генеральное консульство Республики Польша военнослужащие Внутренних войск задержали 19-летнего львовянина с кастетом.

Как сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью и средствами массовой информации управления Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины Вадим ГОЛУБ, 9 ноября военнослужащие роты по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств львовского полка Внутренних войск задержали молодого человека, который с кастетом пытался пройти на территорию Польского консульства с целью получения визы.

Во время задержания он сопротивления не оказал. Он был доставлен во Франковский райотдел внутренних дел Львова для выяснения обстоятельств.