В консульство Польши за визой пришел парень с кастетом
Инцидент во Львове
Во Львове на входе в Генеральное консульство Республики Польша военнослужащие Внутренних войск задержали 19-летнего львовянина с кастетом.
Как сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью и средствами массовой информации управления Западного территориального командования Внутренних войск МВД Украины Вадим ГОЛУБ, 9 ноября военнослужащие роты по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств львовского полка Внутренних войск задержали молодого человека, который с кастетом пытался пройти на территорию Польского консульства с целью получения визы.
Во время задержания он сопротивления не оказал. Он был доставлен во Франковский райотдел внутренних дел Львова для выяснения обстоятельств.