Милиция ликвидировала канал поставки «роксолан» в Турцию

Сотрудниками Донецкого областного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ликвидирован канал поставки украинских девушек в Турцию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Как сказал заместитель начальника Отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей НЕБЫТОВ, сведения о существовании канала поставки украинских девушек в Турцию поступили в милицию еще в прошлом году. «Мы очень осторожно занимались разработкой этой информации, поскольку понимали, что выявили устойчивую и хорошо отлаженную преступную схему», - отметил А.НЕБЫТОВ, подчеркнув, что на сегодняшний день организатор этой преступной схемы арестован.

«Торговцем оказался 50-летний гражданин Турции, который переправлял молодых девушек в Стамбул, где они «обслуживали» посетителей ночных клубов, - рассказал А.НЕБЫТОВ. - Установлены четыре украинки, которые побывали в рабстве у турецкого сутенера. Еще двух девушек оперативникам удалось уберечь от этой участи, поскольку подозреваемый был задержан в аэропорту при попытке отправить в Стамбул очередную «партию» наивных путешественниц».