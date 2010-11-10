Стоимость жилья на первичном рынке в Киеве снизилась

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в октябре т.г. снизилась на 1,2% - до 13 073 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков, стоимость жилья эконом-класса снизилась на 1% - до 9881 грн./кв. м, бизнес-класса – на 0,9% - до 14215 грн./кв. м, премиум-класса –на 2% - до 21 868 грн./кв. м.

При этом с начала года снижение цен составило: эконом-класс – 2,7%; бизнес-класс – 1,8%; премиум-класс – 10,5%. А за год (с октября 2009 г.) стоимость жилья эконом-класса снизилась на 3%; бизнес-класса − на 3,8%; премиум-класса − на 13%.

Как сообщают специалисты «Столичной недвижимости», количество предложений квартир в октябре 2010 года на рынке новостроек Киева увеличилось на 1,6% относительно сентября и составило 1309 квартир (предложение в эконом-классе выросло на 3,3% - до 760 квартир, в бизнес-классе снизилось на 4,3% - до 314 квартир, в премиум-классе – увеличилось на 4,9% - до 235).

В октябре были восстановлены или начаты продажи квартир в 10-ти объектах эконом-класса, и одном премиум-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в 3-х объектах эконом-класса, 2-х бизнес-класса и 2-х премиум-класса.

В структуре предложений первичного жилья преобладают объекты эконом-класса, которые составляют 53% от общего количества объектов. Новостройки бизнес-класса составляют 30%, а объекты премиум-класса – 17%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 132 объекта 57 компаний-операторов как введенных в эксплуатацию, так и со сроком ввода в третьем квартале 2012 г.