В Запорожье жители 66 многоэтажек сидят без воды

В Хортицком районе Запорожья около 28 тыс. жителей остались без централизованного водоснабжения из-за аварии в сетях коммунального предприятия "Водоканал", обеспечивающего подачу питьевой воды в городе.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской ОГА, авария, ставшая причиной отсутствия питьевой воды в 66 многоэтажных домах, произошла накануне днем, но последствия ее не удается устранить до сих пор.

"7 ноября в 15.30 в Хортицком районе Запорожья произошел порыв водовода диаметром 600 мм. Без холодного водоснабжения остались 66 многоэтажных домов - около 28 тыс. чел.", - сообщили в управлении, отметив, что, не смотря на то, что сотрудники водоканала работали всю ночь, питьевую воду люди пока могут получать только из автоцистерн.

"Работы по ликвидации аварии продолжаются: на месте происшествия работают 10 человек и 7 ед. техники. Подвоз воды обеспечивается двумя автоцистернами", - констатировали в Управлении.