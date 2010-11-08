Насколько хорошо вы знаете украинский язык?

Во вторник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, на Украинском радио вновь пройдет Всеукраинский диктант национального единства.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Национальной радиокомпании Украины.

“Это уникальная акция, которую НРКУ начала в 2000 году. С того времени ежегодно в этот день украинцы - от мала до велика – могут принять участие в написании радиодиктанта и выяснить, насколько хорошо знают родной язык, а еще – продемонстрировать солидарность со всеми, кто любит и уважает родное слово, кто хочет, чтобы украинцы общались на государственном языке и сохранили ее для потомков. Подобные радиодиктанты на родном языке существуют во многих странах мира, в частности, в Польше, Китае, Франции”, - отмечают на Национальном радио.

Ежегодно Национальная радиокомпания получает более 10 тысяч писем с радиодиктантом. Количество участников Диктанта национального единства постоянно растет, а география – расширяется. Письма направляют не только слушатели со всех областей Украины, но и из-за рубежа. Это люди разного возраста и разных профессий: школьники и студенты, военные и рабочие, пенсионеры и домохозяйки. Возраст некоторых участников достигает 90 лет, подчеркивается в пресс-релизе.

Нынешний диктант проведет доцент Киевского университета имени Б.Гринченко, автор школьных учебников по украинскому языку и литературе Александр АВРАМЕНКО. Традиционно диктант будет состоять из 100-120 слов. Участники, которые напишут диктант без ошибок, будут отмечены призами: радиоприемниками, книгами, компакт-дисками с уникальными записями Украинского радио. Важное условие – диктант нужно отправить в день его написания. Дату отправления определяют по штемпелю на конверте.

Адрес Украинского радио: Киев-1, Крещатик, 26. Индекс – 01001.

Диктант национального единства прозвучит 9 ноября в 16.10 на Первой и Третьей программах Украинского радио. “Принимайте участие в общеукраинской акции и помните: будущее нации зависит от каждого из нас. Когда нация имеет свой язык – она неистребима”, - отмечают на Украинском радио.