Митинг КПУ обошелся без эксцессов

15:38, 07 ноября 2010
Общество
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Участники акции расходятся по домам

Мероприятия, организованные КПУ на Майдане Незалежности в Киеве по случаю годовщины Октябрьской революции, прошли без эксцессов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей МВД Украины в г. Киеве.

В мероприятиях приняли участие около двух тысяч лиц, преимущественно пожилых.

На данный момент милиция проводит демонтаж турникетов. Участники акции расходятся по домам.

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