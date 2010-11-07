Митинг КПУ обошелся без эксцессов
15:38, 07 ноября 2010Общество
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Участники акции расходятся по домам
Мероприятия, организованные КПУ на Майдане Незалежности в Киеве по случаю годовщины Октябрьской революции, прошли без эксцессов.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей МВД Украины в г. Киеве.
В мероприятиях приняли участие около двух тысяч лиц, преимущественно пожилых.
На данный момент милиция проводит демонтаж турникетов. Участники акции расходятся по домам.
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