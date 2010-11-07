Митинг КПУ обошелся без эксцессов

Мероприятия, организованные КПУ на Майдане Незалежности в Киеве по случаю годовщины Октябрьской революции, прошли без эксцессов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей МВД Украины в г. Киеве.

В мероприятиях приняли участие около двух тысяч лиц, преимущественно пожилых.

На данный момент милиция проводит демонтаж турникетов. Участники акции расходятся по домам.