В Тернополе началась акция «Вышитая Украина»

В Тернополе сегодня началась акция «Вышитая Украина».

Как сообщил корреспонденту УНИАН Любомир ШИМКИВ, председатель Тернопольской организации «Пласт», которая организует мероприятие, во время акции возле памятника Ивану Франко в центре города пластуны развернут 16 двухметровых баннеров с изображениями людей в традиционных украинских одеждах. На месте лиц персонажей прорезаны отверстия, чтобы любой смог сфотографироваться на память в вышиванке любого этнографического региона.

Акцию пластуны поводят для ознакомления жителей города с украинскими традиционными нарядами разных этнографических групп и объединения тернополян вокруг украинской культуры.

«В иллюстрациях использованы фото с изображениями вышиванок 14 этнографических регионов Украины конца 19 ст. Еще 2 стенда представляют форму современного пластуна и пластунки», – сообщил Л.ШИМКИВ.

Все иллюстрации, по его словам, содержат информацию о том, из какой области происходит вышиванка.

«После Тернополя эти изображения поедут в другие областные центры и города Украины, где действуют организации «Пласта». Мы надеемся приобщить к проекту как можно больше людей во всех уголках Украины, чтобы показать им их историю через вышиванку, ведь она объединяет всех украинцев», - сказал Л.ШИМКИВ.

Началась акция сегодня в 12 часов и продлится два дня.