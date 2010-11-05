На Житомирщине выявили очаг бешенства: в больнице - 14 человек

В Житомирской области в Любарскую районную больницу из-за выявления очага бешенства госпитализированы 14 человек, сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, двое больных бешенством животных (корова и телка) были выявлены в конце октября в селе Кутище Любарского района в двух разных домохозяйствах.

В Любарскую райбольницу госпитализировали для профилактики заболевания и введения сыворотки против бешенства 14 человек, которые контактировали с больными животными.