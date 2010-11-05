УБОП накрыл подпольный водочный завод

Более 100 тысяч бутылок фальсифицированной водки и более 100 тонн низкокачественного спирта выявили сотрудники черкасского УБОП на подпольном водочном заводе в городе Александрия Кировоградской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник УМВД в Черкасской области Валерий ДЕРНОВЫЙ.

По его словам, во время проверки оперативной информации о том, что на территории Черкасской области сбывается водка подпольного изготовления, работники УБОП провели ряд обысков на территориях различных предприятий. Расследование привело правоохранителей в соседнюю Кировоградскую область. Прибыв на место оперативники столкнулись с проблемой - частная охрана отказалась пропустить правоохранителей на территорию завода, однако благодаря бойцам спецподразделения «Беркут» сопротивление преодолели.

Попав в один из цехов предприятия работники милиции выявили более 100 тыс. бутылок готового к продаже подакцизного товара. Также было выявлено более 100 тонн низкокачественного спирта, на который у заводовладельцев документов также не нашлось. Кроме того, акцизные марки, которые клеились на бутылки, были поддельными.

Во время экспертизы было установлено, что данный алкогольный напиток является вредным для здоровья человека. Фальсифицированная водка сбывалась на территории Черкасской области по цене около 12 гривень за бутылку. Только на территории Черкасской области правоохранители выявили крупную партию фальсифицированного спиртного - более 10 тысяч бутылок. По подсчетам экспертов, ежемесячно действиями этого предприятия государству наносился ущерб на сумму свыше 10 млн. гривен.

На данное время Управлением по борьбе с организованной преступностью в Черкасской области возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК Украины.