Милиционера, который играл в карты на мешках с бюллетенями, уволили

В Харькове милиционеры, которые играли в карты на мешках с избирательными бюллетенями, понесли строгое дисциплинарное наказание, один из них уволен из органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Харьковской области Василий ГАЙЧУК.

В.ГАЙЧУК отметил постыдность этого поступка и подчеркнул, что решение было принято в кратчайшие сроки.

«Уже проведено служебное расследование, подготовлен приказ по личному составу. Старший наряда уволен из органов внутренних дел, остальные понесли дисциплинарное наказание. Также наложены взыскания на руководителей этих милиционеров на уровне райотдела, горуправления и облуправления. Я не думаю, что увольнение - это слишком строгое наказание, потому что была грубо нарушена дисциплина, это был недостойный поступок», - подчеркнул В.ГАЙЧУК.

Как сообщает Центр связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Андрея СТАРОДУБЦЕВА, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ лично поручил провести служебную проверку по факту игры в карты работников милиции во время осуществления охраны общественного порядка возле горизбиркома 1 ноября.

2 ноября в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором зафиксировано, как четыре милиционера играют в карты на мешках с избирательными бюллетенями возле помещения Харьковской городской избирательной комиссии.