МЧС Крыма запретило страйкбол в катакомбах возле Керчи

Крымские управление МЧС запретило устраивать игру в страйкбол 5-7 ноября в Багеровских каменоломнях в Крыму.

«Багеровские катакомбы являются необорудованными и представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении управления, которым располагает УНИАН.

Протяженность каменоломен составляет более 20 километров, на их территории есть колодцы в несколько десятков метров.

«Находиться в них (катакомбах) и ориентироваться могут лишь подготовленные и обученные специалисты», - сказано в пресс-релизе.

МЧС также заявляет, что использование пиротехники под землей может привести к обвалу, обрушению, задымлению и загазованности подземных галерей, и люди «не смогут выйти к выходам».

МЧС Крыма также сообщает, что о невозможности проведения таких игр проинформированы органы внутренних дел и прокуратура.

Ранее на некоторых веб-сайтах появилась информация о проведении с 5 по 7 ноября страйкбол-игры в каменоломнях с предполагаемым участием более 800 человек.