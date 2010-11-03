Парламент принял законопроект о переносе рабочих дней

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины" относительно переноса рабочих дней.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 305 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что Кабинет министров Украины с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени, своим распоряжением может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Кабинет министров Украины издает такое распоряжение не позже, чем за три месяца до даты первого из переносимых рабочих дней.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в случае использования рекомендации Кабинета министров Украины, не позже, чем за два месяца до даты первого из переносимых рабочих дней, издают приказ о переносе рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк Украины.