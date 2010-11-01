В Одессе кандидат в депутаты заблокировал членов избиркома

Кандидат в депутаты Одесского горсовета от партии «Родына» Игорь ДИМИТРИЕВ во главе группы молодых людей спортивного телосложения в течение четырех часов блокирует в помещении членов участковой комиссии № 258 избирательного округа № 15, требуя произвести пересчет голосов избирателей, поданных за кандидатов-мажоритарщиков.

Об этом сообщил УНИАН председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

Заместитель председателя УИК № 258 Александр БЕРЛИЗОВ уточнил в интервью агентству, что «действительно кандидат у депутаты и поддерживающая его группа неизвестных лиц под угрозой физической расправы лишили возможности членов УИК выйти из помещения, а руководство комиссии - выполнить свои обязанности по доставке в теризбирком документов, в том числе протоколов подсчета голосов, подписанных членами комиссии».

А.БЕРЛИЗОВ добавил, что «члены участковой комиссии обращались по телефону с жалобами на лишение свободы передвижения к начальнику Хмельницкого отделения милиции, руководству Малиновского райотдела внутренних дел, прокурорским структурам. Однако прибывший к зданию № 38 по улице Болгарской наряд милиции уклонился от выполнения обязанностей по восстановлению общественного порядка: члены комиссии остаются насильно заблокированными в служебном помещении».

Отвечая на запрос УНИАН, прокурор Одесской области Игорь ПРОЦЕНКО поручил принять экстренные меры по факту противоправного лишения свободы членов УИК № 258 своему заместителю Алексею БЕБЕЛЮ.