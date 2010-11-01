В Волынской психбольнице 78 бюллетеней считали до 4 утра

В Волынской области ночь выборов прошла в целом спокойно. На протяжении ночи в области не было зафиксировано грубых правонарушений, хотя незначительные инциденты имели место.

Об этом УНИАН сообщил председатель Волынского областного отделения Комитета избирателей Украины Юрий КРЕСАК.

По его словам, один из непонятных моментов имел место в Волынской областной психиатрической больнице, где почти до 4 часов утра считали бюллетени от 78 избирателей, тогда как к этому времени некоторые большие участки уже имели результаты. Кроме того, на этом участке было 360 бюллетеней, что блее чем в четыре раза превышало необходимое для такого количества избирателей.

Определенные проблемы, заметил Ю.КРЕСАК, возникали с выдачей наблюдателям копий протоколов о подсчете голосов с «мокрыми» печатями. Во время подсчета голосов отдельные председатели участковых избирательных комиссий в Луцке не хотели их выдавать, мотивируя это тем, что в ТИК протокол могут вернуть из-за несоблюдения всех процедур оформления. Однако, как отметил Ю.КРЕСАК, после переговоров с председателями участковых комиссий проблема была снята.