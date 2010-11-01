Руководитель проекта "За честные выборы" заявил о хакерской атаке

В день выборов в местные советы в Сумской области была совершена хакерская атака на сайт проекта “За честные выборы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта Александр ТАКУЛ.

По его словам, хакерская атака была совершена днем - в “час пик” голосования избирателей.

“Мы сделали все возможное и невозможное, но работу нашего сайта таки удалось возобновить”, - отметил А.ТАКУЛ.

При этом он рассказал также, что 31 октября суды в Сумской области не принимали заявления от избирателей, которые хотели проголосовать на своих избирательных участках, но не могли этого сделать из-за отсутствия своих фамилий в списках.

“Этим было нарушено конституционное право избирателей Сумской области относительно их волеизъявления”, - подчеркнул А.ТАКУЛ.

Кроме того, он сообщил журналистам, что на нескольких избирательных участках в Сумах председатели УИК, которые представляли Партию регионов, “нападали” на представителей проекта и требовали снять бейджики или попросту забирали последние.

“Это выглядело довольно странно, ведь представители правящей партии накануне выборов в местные советы также подписали в Сумах меморандум “За честные выборы” о сотрудничестве с другими политическими силами”, - сказал А.ТАКУЛ.