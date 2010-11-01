Ивано-Франковский избирком решает вопрос об отмене результатов
00:35, 01 ноября 2010Общество
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В бюллетенях было 4 лишних кандидата
По данным наблюдателей «Опоры, сейчас Ивано-Франковская городская избирательная комиссия проводит заседание, на котором рассматривается вопрос об отмене результатов голосования в областной совет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Опоры», причиной такого решения может стать то, что 31 октября в 07.30 Ивано-Франковская городская избирательная комиссия приняла решение об отмене регистрации четырех кандидатов в областной совет. Участковым избирательным комиссиям сообщили слишком поздно об этих изменениях, и они не успели проставить на бюллетенях отметку «выбыл».
Согласно действующему отечественному законодательству, бюллетени, на которых нет штампа «выбыл», считаются недействительными.
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