В МВД подтвердили, что возле дома Фирташа была стрельба

Главный советник главы МВД Константин Стогний подтвердил, что стрельба в землю со стороны соседа Дмитрия Фирташа в Конча-Заспе - Ушинского - имела место.

Об этом Стогний сказал газете "Сегодня", комментируя слухи о якобы покушении на Фирташа и о стрельбе возле загородного дома Фирташа в Обуховском районе.

"На место происшествия выехала группа наших сотрудников. Со слов нарушителя, он не намеревался стрелять по людям. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия и боеприпасов", потому как оружие было незарегистрировано, нарушитель порядка был задержан", - сказал Стогний.

"В пятницу он начал жаловаться на здоровье, и его отпустили на подписку о невыезде", - добавил советник главы Министерства внутренних дел.

По данным МВД, стрелку вменяют еще и хулиганство. Ему грозит срок до 7 лет тюрьмы.

Ранее газета "Вечерние вести", которая считается подконтрольной БЮТ, распространила информацию о якобы покушении на совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа со стороны Максима Кропивницкого в одном из развлекательных заведений Обуховского района.

В свою очередь, сайт "Тема" сообщал, что стрельба была у дома Фирташа в Конча-Заспе, где строители делали ремонт и решили сжечь рубероид.

Якобы запах горелого не понравился соседу - владельцу сети СТО и тюнинговых центров Ушинскому, который выразил свое возмущение устно, а когда строители не прислушались к его требованиям, сделал 11 выстрелов из ружья в землю.

Пресс-служба Фирташа опровергала информацию о покушении на бизнесмена и утверждала, что Фирташ во время описанных в СМИ инцидентов был в офисе

Украинская правда