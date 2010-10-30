КЗУЖ призывает силовиков заняться делом Климентьева и прекратить давление на его заместителя

Комитет защиты украинских журналистов обеспокоен замалчиванием и промедлением в расследовании уголовного дела об исчезновении главного редактора газеты “Новый стиль” (г. Харьков) Василия Климентьева.

КЗУЖ также выражает свой протест против обыска в помещении коллеги пропавшего журналиста, заместителя главного редактора газеты “Новый стиль”, члена КЗУЖ Петра Матвиенко и изъятия у него компьютерной техники, фотоаппаратов и диктофонов.

Своими действиями работники милиции грубо нарушили гарантированные Конституцией и законодательством Украины права и под видом необходимости проведения следственных действий фактически создают преграды Петру Матвиенко в журналистской деятельности, оказывают на него давление, прибегая к недостойным приемам. Как результат - журналист лишен основных средств труда, а следовательно и самой возможности работать. Вещи и до сих пор ему не вернули.

Как отмечает сам П.Матвиенко, “действия следователей являются местью мне за то, что я публично не соглашаюсь с позицией следствия, направленной на сокрытие истинных мотивов заказчиков и виновников преступления. Это подтверждается и постановлением суда, где прямо указано, что обыск в моем помещении следует провести из-за того, что я делаю публичные заявления, даю интервью, созываю пресс-конференции и езжу в Киев неизвестно за какие деньги и будоражу общественное мнение”.

Непонятно тогда, почему не была изъята компьютерная техника и не провели обыск у харьковского губернатора Михаила Добкина, который также неоднократно делал заявления о том, что Климентьев жив и вскоре появится. Возможно, обыск у облеченного власть действительно помог бы следователям, которые узнали бы на чем основываются такие утверждения губернатора.

Впрочем, точно известно, что обыск, проведенный в помещении П.Матвиенко, никак образом не помог и не мог помочь в расследовании, зато этот прием был применен как средство влияния на журналиста, чтобы заставить его молчать. По словам П.Матвиенко, его позиция вошла в противоречие с попыткам следствия искать преступников среди невинных людей, в частности среди родных и друзей Василия Климентьева, что равнозначно выводу из-под ответственности настоящих виновников, а следовательно, нежеланию раскрыть дело.

“В связи с этим я имею все основания опасаться, что против меня будут совершены и другие провокации с целью заставить меня замолчать”, - отмечает журналист.

П.Матвиенко подчеркивает, что его уверенность в нежелании следствия раскрыть преступление против В.Климентьева основана, в частности, на мнении специалистов-ветеранов харьковской милиции, которые предлагают следствию свою помощь и берутся раскрыть “дело Климентьева” на протяжении нескольких недель.

Недавно полковник милиции в отставке Вячеслав Картавых заявил журналистам, что следствие ведется непрофессионально. Оно имеет данные о лице, которое вывезло В.Климентьева, а также о лице, которое является владельцем резиновой лодки, куда были подброшены ключи и телефон исчезнувшего журналиста. Достаточно лишь совместить факты, чтобы стать на путь раскрытия преступления.

Известно также, какая именно служба вела наблюдение за домом Климентьева полтора года назад (об этом знал и сам Климентьев). Поэтому уже сейчас можно утверждать, что к исчезновению Климентьева причастны как бывшие, так и нынешние работники милиции, - отмечает в своем интервью Вячеслав Картавых.

Такое утверждение приобретает дополнительную вероятность учитывая появление в интернете очерняющих материалов против В.Климентьева, содержащих короткие (5-10 сек.) звуковые фрагменты записей, которые могли быть найдены лишь при обысках у пропавшего журналиста и является вещественными доказательствами по уголовному делу.

Следовательно, можно предполагать, что произошло разглашение тайны следствия. Где гарантия, что завтра в интернете не появятся фрагменты личной переписки также и Петра Матвиенко?

Исходя из приведенной информации, с учетом всех названных обстоятельств, КЗУЖ требует от Министерства внутренних дел, Генеральной Прокуратуры и СБУ:

1. Укрепления кадрового состава оперативно-следственной группы опытными и беспристрастными специалистами, с целью объективного расследования уголовного дела относительно исчезнувшего журналиста Василия Климентьева.

2. Систематического информирования общественности о ходе расследования указанного дела.

3. Немедленного возвращения Петру Матвиенко, заместителю главного редактора газеты “Новый стиль”, члену Комитета защиты украинских журналистов, всех изъятых у него личных вещей, в частности, технического оборудования, и прекратить препятствовать его деятельности как журналиста и активиста общественной организации.

4. Обеспечить гарантированную безопасность Петра Матвиенко, а также конфиденциальность его частной информации и черновиков журналистских материалов.

Комитет защиты украинских журналистов