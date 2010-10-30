Авиакомпании, которые будут летать из нового терминала в Борисполе (список)

Свыше 20 авиакомпаний будут осуществлять рейсы в/из нового терминала "F" в международном аэропорту «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, переходят в новый терминал компании Finnair, Utair Ukraine, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, UMair LTD, Austrian Airlines, МАУ, Lufthansa AG, S7 Airlines, Wizz Air Ukraine, Wizzair Hungary, Caspian Airlines, Armavia, Georgian Airways, Royal Jordanian, Nouvel Air Tunisie, Belavia, Germanwings, Turkmenistan Airlines, Adria Airways, Air Malta, State Transport Company "Russia", Air Baltic.

«В ближайшее время на новый терминал" Борисполя "будут переведены более 40% всех международных пассажиропотоков аэропорта. Это позволит значительно увеличить пропускную способность главных воздушных ворот страны и обеспечить комфортные условия обслуживания пассажиров », - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Напомним, 31 октября новый терминал "F" аэропорта "Борисполь" начнет принимать и отправлять первых пассажиров. По данным «Борисполя», уже с 31 октября в терминале начнут работу авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (является базовой для этого терминала), Wizz Air, UTair (ЮТэйр), Finnair, UmAir, «Армавиа», «Азербайджанские авиалинии».

Справка УНИАН. Площадь терминала составляет 20685,6 кв. м. Пропускная способность: 900 пассажиров/час (на вылет) и столько же на прилет; в пиковый период существует возможность обслуживания до 1500 пассажиров/час (на вылет). Строительные работы по возведению терминала были начаты 16 июля 2009 г. и завершены в августе 2010 года. Генеральным подрядчиком выступила украинская компания ООО "Микол". Финансирование объекта осуществлялось полностью за средства ГП МА «Борисполь».