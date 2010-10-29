Центр Киева залило кипятком (фото)

Прорыв тепломагистрали по ул. Барбюса в Киеве, который случился сегодня в 13.10, ликвидируют в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

По информации компании, на улице Барбюса произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 700 мм, что привело к выбросу воды. По словам представителей скорой помощи и МЧС, которые прибыли на место повреждения, граждане за помощью не обращались.

В зону повреждения попало более 900 домов по ул. Крещатик, Красноармейская и частично бульв. Леси Украинки. С целью быстрейшей локализации повреждения было принято оперативное решение переключить третью магистраль на ТЭЦ-5. Меньше чем через час, в 13.55, повреждение было локализовано. Специалисты “Киевэнерго” начали восстанавливать гидравлический режим и стабилизировать давление на теплоцентрали. Теперь в зону локализации попало лишь 10 жилых домов и 5 ведомственных зданий.

“Киевэнерго” уже приступила к ремонту этого масштабного прорыва.

“В течение суток мы надеемся возобновить горячее водоснабжение и отопление потребителей”, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Причиной этого повреждения, по предварительным данным, стала внешняя коррозия теплосети, которая была заложена в декабре 1971 года и давно превысила нормативный срок эксплуатации 25 лет, прокомментировал первый заместитель технического директора - главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Фото сайта "Киев. Украинская правда"