Украинский кинопрокат еще не достиг докризисного уровня

Украинский рынок кинопроката в 2010 году рос быстрее, чем в 2009 году, но все равно не достиг докризисных показателей. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявили Сергей ГОЛУБ, исполнительный директор, и Павел ПОКРОВСКИЙ, заместитель директора компании «Киносвит», которая сейчас обслуживает более 95% кинотеатров страны.

Если в 2009 году появилось только пять новых кинотеатров (всего 147) с 28 новыми залами (всего 301), то до конца 2010 г. в стране будет работать 156 кинотеатров и 334 зала, объяснил С.ГОЛУБ. По оценкам П.ПОКРОВСКОГО, украинский рынок в этом году развивался преимущественно за счет распространения 3D-технологий. «Интенсивно увеличивалось не количество кинотеатров, а переоборудованных залов под цифровой показ в 3D. Их прирост по сравнению с прошлым годом составлял почти 300% - это 70 залов в 53 кинотеатрах по состоянию на сентябрь текущего года», - подчеркнул он.

В то же время эксперты скептически оценили перспективы государственных программ кинофикации небольших населенных пунктов. По словам П.ПОКРОВСКОГО, такие инициативы имели бы смысл, если бы Украина имела свое кинопроизводство и таким образом защищала бы свой кинопродукт. «Поскольку украинского кинопроизводства, по сути, нет, то вкладывать государственные деньги, чтобы нести в массы иностранный продукт, - значит порадовать в первую очередь прокатчиков», - объяснил эксперт.