Киевсовет вычеркнул из программы приватизации 301 объект

Депутаты Киевсовет исключили из программы приватизации объектов коммунальной собственности на 2007-2010 годы 301 объект.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 103 из 105 зарегистрированных в зале депутатов.

С докладом по этому вопросу перед депутатами выступил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ. Он подчеркнул, что предложенный в Киевсовете проект решения включает 303 объекта, которые так или иначе обеспечивают жизнедеятельность города, функционирование органов власти, деятельность исполнительных органов власти.

По его словам, в программу приватизации были включены, в частности, объекты Министерства внутренних дел Украины, Антимонопольного комитета, подразделений прокуратуры, Госавтоинспекции, а также объекты, которые принадлежат Киевскому ипподрому, метрополитену, коммунальным предприятиям дорожно-эксплуатационного управления, коммунальному объединению «Киевзеленстрой». Кроме того, под приватизацию попали объекты структурных подразделений КГГА, Государственного таможенного комитета, а также объекты парковых структур и объекты коммунального предприятия «Фармация».

А.ПУЗАНОВ отметил, что при изучении истории попадания этих объектов в программу выяснилось, что большинство указанных объектов вносились на сессиях Киевсовета с голоса, без соответствующих согласований в комиссиях и структурах КГГА. Иногда, по его словам, Главное управление коммунальной собственности просто было поставлено перед фактом о необходимости выполнения принятой программы.

В ходе обсуждения сегодняшнего решения по просьбе депутатов от Блока Черновецкого из подготовленного перечня было исключено две позиции. В Блоке Черновецкого объяснили необходимость исключения этих пунктов необходимостью в уточнении информации по ним.

Как предложил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, к следующему заседанию Киевсовета эти вопросы будут дополнительно изучены, и в случае необходимости исключения этих пунктов из программы приватизации это сделают на следующем заседании.

Как объяснил А.ПУЗАНОВ, по части пунктов, которые включены в сегодняшний перечень объектов, приватизация которых отменяется, уже есть судебные дела. В том случае, если в судах будет принято решение, что КГГА и Киевсовет должны каким-то образом компенсировать лицам, которым были проданы те или другие объекты, эта информация будет рассматриваться столичной властью по каждому частному случаю. В том числе будет задействована и бюджетная комиссия Киевсовета, руководитель которой Роман ЯРОШЕНКО сегодня на заседании просил отложить вопрос об отмене приватизации 300 объектов в столице, поскольку его комиссия соответствующий проект решения не изучила.