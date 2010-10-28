Посольство США ищет, кому дать 10 тысяч долларов

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине объявляет конкурс предложений на получение гранта от Американского посольского фонда по сохранению культурного наследия.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, минимальный размер гранта составляет 10 тысяч американских долларов.

Американский посольский фонд по сохранению культурного наследия был создан в 2001 году. Целью Фонда является помощь другим странам в сохранении памятников культуры. За годы своей деятельности Фонд поддержал более 640 проектов из более 100 стран мира. В посольстве отметили, что охрана мировых культурных достижений является неотъемлемой составляющей американской дипломатии. Программа поддерживает проекты, которые имеют целью сохранение исторических объектов, музейных и архивных коллекций и традиционных форм народного творчества.

В посольстве напомнили, что в этом году Дом-музей А.П. Чехова в Ялте получил грант на реставрацию предметов интерьера XIX века.

Предложения на 2011 год принимаются до 30 ноября 2010 года.

Информация об условиях конкурса, образцы заявки и бюджета представлены на интернет-странице Посольства США.: