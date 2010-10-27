Украина и Россия подписали соглашение об СП в авиационной отрасли

Украина и Россия подписали соглашение участников совместного предприятия в авиационной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано по окончании седьмого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, которое прошло сегодня в Киеве.

В частности генеральный директор госпредприятия «Антонов» Дмитрий КИВА и президент, председатель правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Российская Федерация) подписали соглашение участников совместного предприятия между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ГАК «Антонов».