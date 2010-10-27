Обстрел 30 журналистов и кандидата в мэры милиция считает хулиганством

По факту обстрела вчера вечером офиса кандидата в мэры Херсона Владлена ГИРИНА возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, дело возбуждено по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится расследование. С места происшествия изъято два фрагмента полимерного охотничьего патрона 16-го калибра, 5 фрагментов подвесного потолка, фрагменты свинцовой дроби.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в 19:35 в дежурную часть Херсонского городского управления УМВД поступило сообщение о том, что около 19:30 во время проведения пресс-конференции с участием кандидата на должность Херсонского городского председателя В.ГИРИНА в офисном помещении фирмы, которая принадлежит кандидату, неизвестные через окно выстрелили из не установленного оружия.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный осуществил выстрел в верхнюю часть окна, повредив стекло и потолок в офисном помещении фирмы. В конференции принимали участие 30 человек, пострадавших нет.