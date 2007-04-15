Международный валютный фонд хочет продать 1/8 своего золотого запаса

Желающие есть?

Международный валютный фонд может продать восьмую часть своего золотого запаса, сообщил глава МВФ Родриго де РАТО. Стоимость золотых запасов МВФ оценивается почти в 70 миллиардов долларов, отмечает радиостанция «Эхо Москвы». Решение о продаже золота должен утвердить Совет директоров МВФ. Предполагается, что Р. де РАТО обратится с таким предложением к Совету директоров в ходе осенней сессии Фонда.

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