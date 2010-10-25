МЧС хочет встречать зиму вместе с армией и милицией

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям намерены решать вопросы осенне-зимнего периода, задействовав личный состав и технику Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Виталий РОМАНЧЕНКО на брифинге в Киеве в пятницу.

"Нами отработана комплексная программа взаимодействия всех силовых средств, которые есть на территории Украины и которые владеют личным составом и техникой. Это Министерство обороны, это Министерство внутренних дел, частично Пограничные войска, это касается также лесхоза, водного хозяйства, по вопросам оказания помощи в локализации, комплексном подходе к решению этих проблем", - сказал он.

По его словам, в осенне-зимний период в Украине ожидаются снегопады и паводки, и МинЧС готово к действиям в таких условиях, идет подготовка инженерной специальной техники, передвижных электростанций.

Как сказал В.РОМАНЧЕНКО, особое внимание в МинЧС уделяют предупреждению аварий в системах жизнеобеспечения, а также на железнодорожном транспорте.

В свою очередь, начальник Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности Василий СТОЕЦКИЙ добавил, что МинЧС активно работает над проверкой готовности облгосадминистраций к осенне-зимнему сезону.