Сомалийские пираты захватили танкер с двумя украинцами на борту

У побережья Восточной Африки сомалийские пираты захватили танкер, в составе экипажа которого двое украинцев.

Об этом говорится в заявлении отдела борьбы с пиратством Евросоюза, передает Би-Би-Си.

Вооруженные люди из двух небольших лодок захватили танкер, который шел под сингапурским флагом, с грузом жидкого газа.

Танкер вышел из кенийского порта Момбаса и направлялся к Сейшельским островам.

Экипаж танкера состоит из 17 человек - капитана из Германии, двух украинцев и 14 филиппинцев.