Сомалийские пираты захватили танкер с двумя украинцами на борту
15:23, 24 октября 2010Общество
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Экипаж состоит из 17 человек
У побережья Восточной Африки сомалийские пираты захватили танкер, в составе экипажа которого двое украинцев.
Об этом говорится в заявлении отдела борьбы с пиратством Евросоюза, передает Би-Би-Си.
Вооруженные люди из двух небольших лодок захватили танкер, который шел под сингапурским флагом, с грузом жидкого газа.
Танкер вышел из кенийского порта Момбаса и направлялся к Сейшельским островам.
Экипаж танкера состоит из 17 человек - капитана из Германии, двух украинцев и 14 филиппинцев.
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