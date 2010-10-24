Министр: отмена пошлины не снизит цены ни на гречку, ни на картошку

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК выступает против временной отмены импортной пошлины на гречку, картофель и ряд других продуктов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил в Киеве во время открытия украинско-белорусской ярмарки сельскохозяйственной продукции.

По мнению Н. ПРИСЯЖНЮКА, отмена пошлины не снизит цену на эти продукты, поскольку она на них в государствах, которые ввозят их в Украину, достаточно высокая.

«Самая большая опасность для нашего потребителя и для нас как аграриев - если он (потребитель - УНИАН) привыкнет к импортным продуктам питания. И наша задача - объединить усилия, чтобы мы работали совместно над аграрной наукой. И мы видим, что где-то здесь потеряли время, и это нам нужно обязательно возобновить», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины инициирует отмену пошлины на ввоз молока и сливок, сливочного масла, картофеля, ржи и гречихи до июня 2011 года. Соответствующий проект изменений к Закону Украины "О Таможенном тарифе Украины" (№ 7243 от 12.10.2010) внесен в Верховную Раду премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предусматривается до 1 июня 2011 года снизить импортную пошлину на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах, масло сливочное, картофель, рожь и гречку до 0%.