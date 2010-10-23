Минагрополитики допускает продление квот на экспорт зерна

Министерство аграрной политики допускает продление квот на экспорт зерна из Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы будем обеспечивать продовольственную безопасность страны. Если статистика будет давать, что зерна не хватает, то мы, конечно, будем продлевать квоты», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.