Томенко: плату возьмут не только со студентов, но и школьников

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что в ликвидации нуждается ряд платных услуг не только для студентов, но и для школ и дошкольных учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, платные услуги для образовательных заведений никто не отменял. “Отменили лишь приказ, который предусматривал порядок их применения», - объяснил он, комментируя сообщение в СМИ об отмене платных услуг в высших учебных заведениях.

Между тем Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что история с платными услугами, которые могут предоставлять учебные заведения, продолжается с 1997 года. Вместо этого, нынешнее правительство, по его словам, в частности, министр образования, предлагают различные формы упорядочения этих платных услуг.

Согласно объяснению вице-спикера, проблема заключается не в отмененном 21 октября приказе МОН, который, фактически, сводился к необходимости учебными заведениями разместить информацию о перечне платных образовательных и других услуг, которые предоставляются учебным заведением, а в самом Постановлении Кабинета министров (от 27 августа 2010 г. № 796 и изменениям от 12 октября 2010 г.) «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к государственной и коммунальной форме собственности». Н.ТОМЕНКО напомнил, что под давлением студентов и оппозиции в данное постановление был внесен ряд изменений и был исключен ряд платных услуг для студентов. Он отметил, что, не зависимо от наличия или отсутствия вчерашнего приказа Минобразования, правительственное постановление действует.

«В то же время сегодня нам нужно выйти за пределы дискуссии о платных услугах для студентов. Не менее проблематичным остается перечень платных услуг, которые утверждены для школ», - отметил при этом Н.ТОМЕНКО.

В частности, самым опасным, по мнению вице-спикера, является введение платных услуг в сфере здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта.

Он процитировал некоторые такие услуги, плата за которые утверждена упомянутым Постановлением. Среди них, например:

- обеспечение проживания, отдыха и оздоровления в детско-юношеских, спортивно-оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, на базах туризма и отдыха;

- проведение групповых и индивидуальных занятий по физической культуре и спорту с использованием соответствующей материально-технической базы учебных заведений, если это не предусмотрено учебными планами и не принадлежит к деятельности, которая финансируется за счет средств общего фонда государственного и местных бюджетов;

- предоставление напрокат спортивного инвентаря и оборудования, если это не предусмотрено учебными планами и не принадлежит к деятельности, которая финансируется за счет средств общего фонда государственного и местных бюджетов;

- организация, проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе международных) с использованием соответствующей материально-технической базы учебных заведений, если это не предусмотрено учебными планами и не принадлежит к деятельности, которая финансируется за счет средств общего фонда государственного и местных бюджетов;

- организация, проведение индивидуальных экскурсий для посетителей и организованных групп в структурных подразделениях учебных заведений (музеях, ботанических садах, заповедниках и др.).

«Фактически, это означает, что школьники, а особенно в сельской местности, не будут иметь возможности бесплатно заниматься в кружках, физкультурой и спортом в спортивных залах школ и прочее», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР выразил убеждение, что платные услуги в системе образования не должны уничтожить возможности занятий физической культурой и спортом школьникам, и отметил, что «необходимо безотлагательно продолжить начатую дискуссию и упорядочить систему платных услуг не только для высших учебных заведений, но и для школ и дошкольных учреждений».

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК 21 октября подписал приказ № 987, которым отменен предыдущий относительно платных услуг в вузах, и поручил в недельный срок подготовить новый документ во исполнение решения Кабинета министров от 12 октября.