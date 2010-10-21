В Полтаве избиение 13-летней девочки сверстники сняли на видео.

Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-центре УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, «автор» видео - ученик 6-го класса, «герои» - три девушки 13-ти, 14-ти и 16-ти лет. В пресс-центру уточнили, что в Полтаве среди бела дня подростки устроили разборки недалеко от одной из школ. 13-летней девочке, упавшей на колени, были нанесены многочисленные удары ее 14-летней подружкой, ученицей 9-го класса. Рядом стояла 16-летняя ученица профессионально-технического училища, которая заставляла жертву вытирать ее обувь. Все это продолжалось около 15 минут и сопровождалось нецензурной бранью, оскорблениями, а также смехом и громкими комментариями со стороны так называемых зрителей, которых собралось немало.

При этом страдания девушки одноклассники и старшеклассники этой же школы снимали на мобильные телефоны. Никто из них не вступился и не остановил издевательство. Увидев избиение, вмешались лишь взрослые.

Нейрохирург Полтавской детской городской клинической больницы Сергей ОНИЩЕНКО рассказал, что к нему в хирургическое отделение девочка была доставлена в тяжелом состоянии. Лицо ее было в синяках, из носа текла кровь. Она нуждалась не только в помощи врача, но и в помощи психолога. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Милиция выяснила, что послужило возникновению конфликта между подростками. По словам мамы потерпевшей, подруги обвинили ее в краже мобильного телефона. «Они требовали с меня деньги, - пояснила ситуацию сама девочка. - Сначала сказали, чтобы я принесла им 500 гривен, позже – 250. У меня не было таких денег».

Милиция заверяет, что виновные в избиении будут наказаны.