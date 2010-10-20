Россия предоставит Украине информацию о вооружении ЧФ

Главы военных ведомств стран СНГ обсудят сотрудничество в сфере обороны на заседании, которое начнется в среду в Ливадийском дворце в Ялте, сообщает РИА "Новости".

Темами заседания Совета министров обороны станут, в частности, итоги реализации Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2010 года, положение о Координационном центре по вопросам ремонта военной техники, система обмена информацией об излишках вооружения и военной техники, оптимизация объединенной системы противовоздушной обороны, усовершенствование метеорологического оборудования.

Планируется, что министры обороны рассмотрят также вопросы совместного поиска неучтенных воинских захоронений и непохороненных останков солдат, погибших в Великую Отечественную войну.

После заседания состоится встреча министров обороны России и Украины Анатолия Сердюкова и Михаила Ежеля. Главы военных ведомств двух стран подпишут протокол о предоставлении Украине информации о численности и вооружении Черноморского флота России, большая часть боевых кораблей которого базируется на территории Украины.