Обстреляли дом депутата, активиста “Батьківщини”

В Закарпатье неизвестные обстреляли дом депутата поселкового совета с. Ильница Иршавского района Закарпатской области, члена “Батьківщини”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Закарпатской областной организации партии «ВО «Батьківщина».

Согласно заявлению, «в ночь с 18 на 19 октября 2010 г. в с. Ильница Иршавского района Закарпатской области неизвестные обстреляли дом председателя первичной организации партии «ВО «Батьківщина» в с. Ильница, депутата сельского совета трех созывов и кандидата в депутаты сельсовета Ивана КАПИТАНА. К счастью, никто не пострадал".

Как сообщают в пресс-службе облорганизации, И.КАПИТАН после обстрела обратился к стражам порядка, которые, прибыв на место, зафиксировали произошедшее с его слов, однако никаких дальнейших следственных действий не проводилось.

Сам депутат сельсовета связывает покушение на свою жизнь и жизнь его близких с приближением выборов и заявляет, что "запугать его никому не удастся, а нападающих рано или поздно найдут и накажут», - говорится в заявлении пресс-службы.

Областная организация партии «ВО «Батьківщина» считает данный случай проявлением "давления со стороны центральной власти на местных чиновников для обеспечения победы провластных партий во время волеизъявления 31 октября", а также "следствием жесткого применения административного ресурса".

«Перепуганные личной ответственностью за результат, находясь в атмосфере страха, местные представители власти нередко готовы пойти на противоправные действия, лишь бы угодить своему начальнику, который в свою очередь должен не подвести еще высшего начальника и так вплоть до столичных партийных боссов», - говорится в заявлении.

Руководство областной организации партии «ВО «Батьківщина» призывает правоохранительные органы принять все меры, чтобы как можно скорее найти и наказать виновных. «Кроме того, мы заявляем решительный протест против применения властью административного ресурса и давления. Призываем всех политических оппонентов к честному, прозрачному и толерантному ведению избирательной кампании и недопущению фальсификаций волеизъявления граждан», - говорится в заявлении.