В Тернопольской области на взятке поймали следователя

В Тернопольской области во время получения взятки был задержан начальник следственного отдела одного из райотделов милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, сотрудник милиции при расследовании уголовного дела по факту кражи тракторных гусениц со склада предприятия вымогал у подозреваемого в совершении преступления 300 долларов США. Хотя стоимость украденного была в несколько раз меньше, подозреваемый принес в райотдел 400 грн. и 260 долларов США. Когда следователь получил эти деньги, он был задержан.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.