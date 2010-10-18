В Тернопольской области на взятке поймали следователя
18:14, 18 октября 2010Общество
1070 0
Возбуждено уголовное дело
В Тернопольской области во время получения взятки был задержан начальник следственного отдела одного из райотделов милиции.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, сотрудник милиции при расследовании уголовного дела по факту кражи тракторных гусениц со склада предприятия вымогал у подозреваемого в совершении преступления 300 долларов США. Хотя стоимость украденного была в несколько раз меньше, подозреваемый принес в райотдел 400 грн. и 260 долларов США. Когда следователь получил эти деньги, он был задержан.
Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter