Бюллетень в Ивано-Франковске будет в метр длиной

Бюллетень с фамилиями кандидатов в депутаты Ивано-Франковского горсовета от партий будет длиной метр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на заседании Ивано-Франковской городской избирательной комиссии, которая утвердила образцы бюллетеней для голосования на выборах в городской и сельские советы, а также на должность мэра.

Самым длинным и самым сложным для избирателей будет бюллетень для голосования на выборах депутатов городского совета по пропорциональной системе (свыше одного метра), в котором будет содержаться информация о кандидате от 41 партии, принимающей участие в выборах. Партии расположены в порядке регистрации городской избирательной комиссией.

В то же время бюллетени для избрания депутатов по мажоритарной системе могут иметь разную длину, в зависимости от количества кандидатов в округе. В этих бюллетенях, кроме информации о кандидатах (фамилия, имя и отчество), будет указан также субъект их выдвижения.

Бюллетень для голосования на выборах городского председателя также будет длиной около метра. В нем в алфавитном порядке будет содержаться информация о 19 кандидатах.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковский горсовет будут избраны 60 депутатов на выборах 31 октября. В депутаты горсовета баллотируется 1201 кандидат: 599 – по 30 одномандатных мажоритарных округах и 602 – по партийным спискам.