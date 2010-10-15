Погода на субботу

Завтра в Украине сохранится сухая, прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 16 октября в стране переменная облачность. Без осадков, только днем в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром на западе местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза к 2° тепла, в южных областях 1-6° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и юге к 15°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла.

В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.